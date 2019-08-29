Беларусь и Куба подписали доппротокол к межправсоглашению о взаимных поставках

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Куба сегодня подписали дополнительный протокол к межправительственному соглашению о взаимных поставках от 24 июня 2014 года, передает корреспондент БЕЛТА.

С белорусской стороны подпись под документом поставил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, с кубинской - посол Хуан Вальдес Фигероа. Церемония подписания состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнул Евгений Шестаков, документ направлен на поступательное и сбалансированное развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Кубой, создает возможности для наращивания взаимодействия в сферах промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства путем взаимообмена товарами.

"Подписываемый сегодня протокол актуализирует отдельные положения соглашения и позволит повысить эффективность кооперации между субъектами хозяйствования двух стран. Беларусь всегда уделяла и продолжит уделять большое внимание сотрудничеству с Кубой, которая занимает особое место в белорусской внешней политике", - заявил замминистра.

В настоящее время взаимные поставки в рамках соглашения уже превысили $10 млн. Евгений Шестаков отметил растущий интерес субъектов хозяйствования с обеих сторон к расширению номенклатуры и стоимостных объемов поставок в рамках этого механизма.-0-