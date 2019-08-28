Беларусь и Кыргызстан обменяются опытом государственно-частного партнерства

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры государственно-частного партнерства Беларуси и Кыргызстана подпишут меморандум о взаимодействии, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) по итогам встречи с кыргызской делегацией.

Стороны планируют наладить обмен опытом реализации проектов государственно-частного партнерства.

Сегодня на встрече было презентовано законодательство Беларуси в сфере ГЧП, в мероприятии приняли участие представители Министерства экономики, ЕБРР, делового консультативного совета при ЕЭК ООН.

Во время встречи. Фото НАИП

Центр ГЧП Кыргызстана создан 28 июня 2019 года. Как показывает мировая практика, применение таких механизмов позволяет рационально использовать бюджетные средства. В настоящее время в Кыргызстане сформировали необходимую нормативную базу, реализуются три проекта и еще около 50 проектных идей находятся на рассмотрении.

Делегация из Кыргызстана посещает Беларусь с двухдневным визитом. В плане визита гостей также значится знакомство с работой Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-