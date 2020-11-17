Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе кыргызской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями о состоянии отношений Беларуси и Кыргызстана, подчеркнув их неизменно дружественный характер", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Также были обсуждены перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и другие перспективные направления развития белорусско-кыргызского взаимодействия.

В 2019 году товарооборот между двумя странами составил $106,9 млн и по сравнению с 2018-м сократился на 18,5%. Экспорт составил $98,6 млн, сократившись на 18,2% , импорт - $8,3 млн, уменьшившись на 22%. Сальдо положительное - $90,3 млн. Основными позициями белорусского экспорта в 2019 году стали молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, лекарственные средства, изолированные провода, кабели, древесно-стружечные плиты, мебель и ее части, столярные строительные изделия.

Импортировались из Кыргызстана в основном запчасти для автомобилей и тракторов, радиаторы, хлопковое нечесаное волокно, репчатый лук, чеснок, дыни, арбузы, овощи бобовые сушеные, обувь из натуральной кожи.

За январь-сентябрь текущего года отмечается рост экспорта белорусских продуктов питания. Объем поставок сыров и творога увеличился в 8,5 раза, колбас - в 2,5 раза, мясных консервов - в 1,4 раза, соусов - в 6 раз. В целом экспорт продовольственных товаров составил $20 млн и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 2,7 раза.-0-