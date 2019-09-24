Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы развития двусторонней торговли

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко встретился с заместителем премьер-министра Кыргызстана, председателем кыргызской части межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Женишем Разаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Во время встречи обсуждались перспективы развития двусторонней торговли, в том числе возможности расширения производственной кооперации.
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Кыргызстане
Стороны подтвердили готовность провести девятое заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в декабре текущего года.-0-