Беларусь и Кыргызстан заинтересованы в расширении сотрудничества в легкой промышленности

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик встретился с делегацией Кыргызстана во главе с президентом ассоциации "Легпром" Сапарбеком Асановым. Такая информация размещена на сайте "Беллегпрома", сообщает БЕЛТА.

С кыргызской стороны во встрече также приняли участие президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Жыргалбек Сагынбаев, первый заместитель полномочного представителя правительства Таласской области Кыргызстана Канымет Осмонбеков.

Во время встречи обсуждались вопросы развития взаимодействия в области легкой промышленности. Стороны выразили заинтересованность в расширении взаимного сотрудничества.-0-