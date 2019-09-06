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06 сентября 2019, 21:50

Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и заместителя государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдиса Рейманиса. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта. Стороны обменялись информацией о статусе и плане поддержки проведения в двух странах чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Во время встречи. Фото Минтранса
Во время встречи. Фото Минтранса

Белорусская сторона выразила готовность оказать содействие в организации визита делегации ГАО "Латвийские государственные дороги" в Беларусь с целью обмена опытом и укрепления сотрудничества в области автомобильного транспорта, ознакомления с принципами стратегического и среднесрочного планирования, методами составления программ и принципами расстановки приоритетов дорожных проектов.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в транспортной сфере. Обсуждение вопросов взаимодействия будет продолжено во время заседания транспортной рабочей группы, которое намечено на 30 сентября, и 14-го заседания межправительственной белорусско-латвийской комиссии по экономическому сотрудничеству на полях Белорусской транспортной недели в начале октября.-0-

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