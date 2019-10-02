Беларусь и Латвия будут сотрудничать в сфере конкурентной политики и защиты прав потребителей

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия будут сотрудничать в области конкурентной политики и защиты прав потребителей. Соответствующий меморандум был подписан между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерством экономики Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документа состоялось во время 14-го заседания белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло сегодня в Минске при участии министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса.

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Меморандум предусматривает, в частности, обмен неконфиденциальной информацией в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики, обмен опытом в области расследования нарушений антимонопольного (конкурентного) законодательства, законодательства о защите прав потребителей и рекламе, организацию учебных поездок и подготовительных курсов для экспертов, в том числе занимающихся судебными делами.

На заседании стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе условия, которые будут способствовать росту товарооборота между странами. "У нас есть положительная динамика в отношении товарооборота, но мы сегодня говорили о том, где мы можем добавлять (за счет логистики, перемещения, снятия каких-то барьеров и пр.). Кроме того, обсуждались вопросы в части сопряжения инфраструктуры на конкретных погранпереходах, развитие этих переходов при подготовке в чемпионату мира (по хоккею в 2021 году. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал Алексей Авраменко.

Еще один вопрос, который также был рассмотрен сегодня, - развитие туризма. По мнению Талиса Линкайтса, в этой сфере у Беларуси и Латвии есть хороший потенциал. В целом же, подводя итог встречи, министр сообщения Латвии подчеркнул: "У нас не было никаких разногласий, мы конструктивно работаем над тем, чтобы наши отношения развивались".-0-