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16 января 2020, 09:40

Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал - Румас

Сергей Румас
Сергей Румас

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как соседи и одновременно страны с высоком транзитным потенциалом мы должны выстраивать конструктивный прагматичный диалог и активно использовать преимущества своего геополитического положения. Транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением нашего сотрудничества", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр предложил обсудить на сегодняшней встрече "направления, где можем добавить в нашем сотрудничестве". По его словам, у Беларуси и Латвии хорошая динамика взаимодействия в сферах IT, туризма. "В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий, индустриальном парке "Великий камень". И мы видим интерес, который латвийский бизнес предъявляет к этим паркам", - добавил глава белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов в Беларуси. "Уверен, что тот небольшой спад во взаимном товарообороте, который мы наблюдали в 2019 году, успешно преодолеем в текущем году. Тем более что кроме традиционных областей сотрудничества у нас активно развиваются новые высокотехнологичные направления, хороший уровень взаимодействия отмечается в инвестиционной сфере, устойчиво растет количество совместных бизнес-проектов", - сказал премьер-министр.

По его словам, успешно реализуется межправительственный план мероприятий на среднесрочную перспективу, который объединяет основные направления совместной работы - от транспорта и логистики до медицины и образования. "Этот план - хорошая основа для работы белорусско-латвийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - считает Сергей Румас.-0-

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Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

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