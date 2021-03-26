Беларусь и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое соглашение между правительствами Беларуси и Ленинградской области России о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписано во время девятого заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Подписанное нами соглашение сбалансировано не искусственно, а исторически: баланс отражает наши взаимные интересы. Особенно важно для нас новое экологическое направление. Это технологии и техника по водоочистке, которые нам поставляет белорусская сторона", - подчеркнул Александр Дрозденко. Он отметил, что Ленинградская область рассматривает возможность партнерства с Беларусью в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на опыте предприятия в Брестской области.

По федеральному проекту "Чистая вода" в Ленинградской области уже установлены 13 водоочистных станций белорусского производства. Сейчас идет установка еще девяти таких станций и четырех модульных очистных сооружений (станций очистки сточных вод). В 2021-2022 годах российский регион планирует закупить 108 водоочистных станций и 31 станцию очистки сточных вод белорусского производства.

Планируется нарастить и поставки общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники в Ленинградскую область из Беларуси, а также поставки в Беларусь племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки.

Также ключевая составляющая взаимовыгодного сотрудничества - взаимодействие на муниципальном уровне. Сегодня действуют 24 договора на уровне городов и районов Ленинградской области и Беларуси. Ежегодно к взаимодействию на уровне районов подключаются новые и новые участники.

Стороны также подписали план мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021-2023 годы.-0-