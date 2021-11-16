Беларусь и Лига арабских государств обсудили развитие сотрудничества в АПК и образовании

16 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев 15 ноября встретился с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств по международным политическим вопросам Халедом аль-Хаббасом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

"Стороны обсудили текущее сотрудничество Республики Беларуси с Лигой арабских государств, а также специализированными учреждениями при организации, в том числе в сферах сельского хозяйства, образования, науки", - говорится в сообщении белорусского загранучреждения.

Особое внимание во время встречи собеседники уделили празднованию в 2022 году 15-летнего юбилея участия Республики Беларусь в деятельности Лиги арабских государств.

Лига арабских государств - международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. Создана 22 марта 1945 года. Высший орган организации - Совет Лиги, в котором каждое из государств-членов имеет один голос. Штаб-квартира Лиги находится в Каире.-0-