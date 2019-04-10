Беларусь и Липецкая область заключат соглашение о сотрудничестве

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Липецкая область России заключат соглашение о сотрудничестве. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №226 от 9 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Этим документом Совет Министров одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.-0-
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