Беларусь и Липецкая область заключат соглашение о сотрудничестве

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Липецкая область России заключат соглашение о сотрудничестве. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №226 от 9 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Этим документом Совет Министров одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.-0-