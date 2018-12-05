Беларусь и Литва подписали программу сотрудничества в туризме до 2021 года

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси и Министерство хозяйства Литвы подписали программу сотрудничества в области туризма на 2019-2020 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта по итогам заседания белорусско-литовской рабочей группы по туризму.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра Михаил Портной, литовскую - вице-министр хозяйства Гедиминас Мишкинис. Стороны обсудили состояние дел в сфере туризма, перспективы укрепления двустороннего сотрудничества.

Были рассмотрены такие темы, как продвижение туристических возможностей Минска и Вильнюса, курорта Друскининкай, развитие агроэкотуризма, санаторно-курортного отдыха, сферы гостиничного хозяйства в двух странах.

По информации Белстата, в 2017 году поток организованных туристов из Литвы в Беларусь вырос практически в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом до 26,1 тыс. человек (по сравнению с 2015 годом - в 15 раз).-0-