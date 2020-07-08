Беларусь и Литва в условиях пандемии сумели сохранить логистические связи - вице-министр экономики и инноваций Литвы

8 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларусь и Литва в условиях пандемии сумели сохранить логистические связи. Такое мнение высказала вице-министр экономики и инноваций Литовской Республики Екатерина Рояка на онлайн-встрече "Беларусь - Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", передает корреспондент БЕЛТА.

"За предыдущие десятилетия взаимная торговля между нашими странами выросла в 2,5 раза, это действительно большой шаг вперед, но COVID-19 повлиял на экономические взаимосвязи. Правда, мы сумели сохранить логистические цепочки, что очень важно", - отметила вице-министр. Екатерина Рояка считает, что, несмотря на сильнейший удар, который нанесла экономикам стран пандемия, она открывает в том числе и новые возможности для инвестиций.

"За последнее время не только бизнес, но и правительства разных стран перешли на цифровые каналы, что значительно облегчило взаимоотношения. Максимально оцифрованный обмен информацией, мнениями помогает упростить работу при закрытых границах. Безусловно, за последнее время такие экономические сдвиги, как падение цен на нефть, ограничение экспорта, уменьшение потребления, оказали очень негативное влияние на торговлю, произошло замедление развития экономик. Мы видим, что наши экономические партнеры сталкиваются с большими затруднениями и теперь основной драйвер роста - это интеграция", - считает замминистра.

Екатерина Рояка выразила надежду, что сегодняшняя онлайн-встреча представителей бизнеса двух стран позволит обсудить не только риски в связи с пандемией, но и новые возможности, которые позволят нарастить товарооборот Беларуси и Литвы, а также укрепить деловые связи.-0-

Ярошевич: Литва - важный для Беларуси партнер в транзитной сфере "Литва является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси, мы рассматриваем наше сотрудничество как одно из приоритетных направлений внешнеэкономической политики", - сказал заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич.

Вызовы пандемии помогут укрепить деловую кооперацию Беларуси и Литвы - литовский эксперт "Многие говорят, что мы никогда не будем жить как прежде, но, как показывает белорусская и литовская истории, мы умеем приспосабливаться к вызовам", - такое мнение высказал президент Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис.