15 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Ливан намерены развивать контакты в сфере телекоммуникаций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сирии.

Эти вопросы рассматривались во время поездки посла Беларуси в Сирии и Ливане по совместительству Юрия Слуки в город Бейрут. Глава белорусского диппредставительства посетил международную выставку высоких технологий SmartEx 2019, где ознакомился с продукцией белорусских компаний в сфере информационных технологий, впервые представленной на ливанском рынке IT-производителей. Стенды белорусских предприятий посетил также министр телекоммуникаций, президент Федерации торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат Ливана Мохаммед Шукейр. В беседе Юрия Слуки с министром рассмотрены возможные направления развития белорусско-ливанского сотрудничества в телекоммуникационной сфере, а также торгово-экономических отношений в целом.

Во время двухдневного визита в Ливанскую Республику руководитель белорусского загранучреждения провел встречи с министром промышленности Ливана Ваэлем Бу Фауром, а также государственными министрами внешней торговли Хассаном Мурадом и информационных технологий Аделем Афиуни. Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере промышленности и информационных технологий, организации обмена визитами между двумя странами и возможности реализации бизнес-проектов, направленных на активизацию торговых отношений.

Состоялась также встреча посла с руководителем ливанско-белорусского делового совета Мишелем Абдо, на которой рассматривались вопросы развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Ливаном и расширения сотрудничества белорусских и ливанских компаний.-0-