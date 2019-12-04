4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Мальта будут развивать сотрудничество в торговле и цифровизации. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Италии.

Визит белорусской делегации на Мальту состоялся 2-3 декабря при поддержке посольства Беларуси в Италии, Министерства иностранных дел и содействия торговле Мальты и почетного консула Беларуси на Мальте.

Состоялась презентация экономического и делового потенциала Беларуси. Также во время визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов вручил почетному консулу Беларуси, общественному представителю БелТПП на Мальте Джоану Балдакино Романо медаль "100 лет дипломатической службе Беларуси".

В состав первой белорусской экономической миссии вошли заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Италии и Мальте по совместительству Александр Гурьянов, представители руководства администрации Парка высоких технологий, Белорусской торгово-промышленной палаты, белорусских органов государственного управления и деловых кругов.

Фото посольства Беларуси в Италии

В целях налаживания контактов, обмена опытом и проработки совместных проектов белорусская делегация провела переговоры с постоянным секретарем Министерства иностранных дел и содействия торговле Мальты Фионой Формоза, постоянным секретарем аппарата премьер-министра Мальты по вопросам цифровизации Джойсом Димеком, исполнительным директором Агентства информационных технологий Тони Султаной, президентом Мальтийской палаты торговли, предприятий и промышленности Давидом Шверебом, исполнительным директором Мальтийской администрации по управлению финансовыми услугами Джозефом Кушьери, исполнительным директором Свободного порта Мальты Алексом Монтебелло, а также с представителями крупного мальтийского бизнеса.-0-