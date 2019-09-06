Беларусь и Международная морская организация наметили перспективы сотрудничества в сфере морского транспорта

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Международная морская организация обозначили перспективы сотрудничества в сфере морского транспорта, сообщили БЕЛТА в МИД.

Эти вопросы рассматривались на встрече посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, постоянного представителя при Международной морской организации Сергея Алейника с генеральным секретарем Международной морской организации Китаком Лимом.

В рамках встречи генеральному секретарю переданы (депонированы) документы о присоединении Беларуси к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2011 года и к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года.

Стороны обсудили актуальное состояние дел и перспективы сотрудничества в сфере морского транспорта, вопросы подготовки и проведения 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации в ноябре этого года.-0-