Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по теме электронной торговли

2 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич провел онлайн-встречу с исполнительным директором Международного торгового центра (МТЦ) Памелой Коук-Хамильтон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Юрий Амбразевич поздравил Памелу Коук-Хамильтон с назначением на должность руководителя центра и обозначил практическую значимость сотрудничества Беларуси с данным учреждением по вопросам международной торговли, коммерческой дипломатии, повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала белорусских малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства.

По итогам встречи достигнута предварительная договоренность об организации совместного онлайн-семинара по теме электронной торговли для содействия белорусским предприятиям по выходу на международные рынки.-0-