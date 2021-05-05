5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова намерены расширять сотрудничество в агропромышленной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ионом Пержу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Стороны обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, в том числе расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Также было рассмотрено расширение взаимодействия по вопросам семеноводства (создания гибридов белорусско-молдавской селекции семян), организации обучения и повышения квалификации в аграрных вузах молдавских специалистов, ветеринарии, фитосанитарии.

Иван Крупко пригласил молдавских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки "Белагро", которая пройдет с 1 по 5 июня, с целью ознакомления с экспортным потенциалом мясной и молочной отрасли Беларуси и налаживания деловых связей.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Беларуси в Молдову в 2020 году составил $21,5 млн, или 115% к уровню 2019 года. Из Беларуси в Молдову поставлялись молочная продукция, сахар, картофель, рыбопродукты. Впервые в 2020 году в эту страну начаты поставки яиц, куриного мяса.-0-

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