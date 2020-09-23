23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова реализуют совместный проект в области виноделия. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя во время онлайн-встречи "Беларусь - Молдова: новые этапы экономического сотрудничества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны сотрудничают на разных площадках. Одно из направлений - виноделие. Будем помогать предприятиям из Молдовы и Беларуси в этом секторе. Планируем поставки на третьи рынки с помощью представителей Италии и Испании, Европалаты. Этот проект - возможность поддерживать наших предпринимателей", - сказал Сергей Харя.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что проект предусматривает также изучение опыта виноделия в Молдове и развитие этой отрасли в Беларуси. "Может быть, звучит необычно, но это актуально и важно", - добавил он.

По словам Сергея Хари, Молдова поставляет в Беларусь виноградные вина, этиловый спирт крепостью менее 80%, кукурузу, овощи, фрукты, орехи, консервы, мебель и фурнитуру, свежий и сушеный виноград, лекарства и медицинские препараты, пряжу из синтетических волокон, гипс, ангидрид, сухие смеси. В свою очередь Беларусь экспортирует в Молдову тракторы и транспортные средства для перевозки 10 и более человек, стекло и стекловолокно, пиленую или колотую древесину, нефтяной кокс и битум, нефтяные масла или масла, полученные из битуминозных материалов, а также картофель. В январе - июле наблюдается прирост поставок белорусской продукции в Молдову по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во время онлайн-встречи рассматривались актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях современных вызовов, новые форматы работы и механизмы поддержки бизнеса, перспективы расширения взаимодействия деловых кругов двух стран в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, информационных технологий, успешные проекты бизнеса Беларуси и Молдовы.-0-