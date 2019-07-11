Беларусь и Молдова согласовали квоты разрешений на автомобильные грузоперевозки на 2020 год

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова договорились о дополнительной квоте разрешений на автомобильные грузоперевозки на 2019 год и согласовали их на 2020-й. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам прошедшего в Кишиневе заседания очередной смешанной комиссии по международному автосообщению.

Участники мероприятия обсудили текущее положение в области международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, а также практические вопросы, связанные с выполнением белорусско-молдавских автоперевозок.

Представители транспортных ведомств выразили обоюдное желание прилагать необходимые усилия для достижения положительных результатов взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего укреплять и развивать существующие связи между государствами.-0-