Беларусь и Молдова стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах - Головченко

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Молдову связывают давние партнерские отношения, открытый диалог и обоюдное стремление выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание на то, что в современных условиях необходимо постоянно вносить коррективы в проекты и подходы, находить новые инициативы, которые будут работать на благо народов двух стран. "Радует, что, несмотря на все сложности, мы не растеряли торговые связи, тот потенциал, который нарабатывался годами. Данные по двусторонней торговле вселяют определенный оптимизм. Мы прирастаем. Есть все возможности для увеличения показателей", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко

"Очень важна системная работа межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Эта площадка позволяет сверять часы по всем вопросам, вносить коррективы, находить новые проекты. Уверен, что в текущем году, после формирования нового состава правительства в Молдове, мы сможем полноценно провести заседание этой комиссии", - добавил он.

По мнению Романа Головченко, Беларуси и Молдове нужно идти дальше по пути наращивания кооперационных связей, развивать совместные производства. "Мы полагаем, что для Молдовы важны вопросы развития транспорта и дорожной инфраструктуры. В связи с этим мы неоднократно направляли предложения по участию белорусской стороны в дорожно-строительных проектах в Молдове", - отметил он.

Еще одна важная сфера сотрудничества - сельское хозяйство. "Молдова - развитая аграрная страна. Беларусь находится в числе европейских лидеров по развитию агропромышленного комплекса. Поэтому кооперация в области сельского хозяйства, безусловно, важна. Мы готовы реализовывать в Молдове проекты по созданию высокотехнологичных молочно-товарных комплексов на основе белорусских технологий", - подчеркнул премьер-министр.

"Мы нацелены на развитие партнерства с Молдовой и всегда будем приветствовать реализацию совместных проектов, в том числе с участием молдавского бизнеса в Беларуси", - резюмировал Роман Головченко.

Зинаида Гречаный подтвердила готовность молдавской стороны к развитию сотрудничества с Беларусью в различных областях. "Мы должны продолжать совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, гуманитарной сфере", - подчеркнула она.

Зинаида Гречаный

Товарооборот Беларуси и Молдовы в январе - феврале составил $33,8 млн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 23,5%). Белорусский экспорт в эту страну вырос на 41%, до $23,9 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали нефтепродукты, троллейбусы, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, стекловолокно, плиты и пленки из пластмасс, прутки из нелегированной стали, яйца и молочные продукты. Основу импорта из Молдовы составили натуральные виноградные вина, кукуруза, крепкие спиртные напитки, ковры и напольные покрытия, консервированные овощи, виноград.

В Молдове созданы три сборочных производства: троллейбусов "Белкоммунмаш", садово-виноградарских тракторов Сморгонского агрегатного завода, тракторов малой и средней мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.-0-

Зинаида Гречаный и Роман Головченко

Фото Рамиля Насибулина