Беларусь и Монголия намерены расширять деловые связи в различных отраслях экономики

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия заинтересованы в расширении деловых связей в различных отраслях экономики. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Батсухом Баярсайханом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.
Участники переговоров рассмотрели перспективные направления взаимодействия БелТПП и посольства Монголии в Беларуси, текущее состояние и возможности расширения деловых связей белорусских и монгольских предприятий в сферах машиностроения, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и сельскохозяйственных технологий, пищевой, текстильной промышленности.
Также стороны обсудили перспективы проведения мероприятий с участием бизнес-кругов двух стран.-0-