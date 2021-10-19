Беларусь и Монголия планируют провести заседание торгово-экономической комиссии в 2022 году в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик встретился с министром развития дорог и транспорта Монголии, сопредседателем белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Лувсангийн Халтаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи основное внимание было уделено обсуждению ряда актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита.
Кроме того, речь шла о проведении в 2022 году в Минске заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-