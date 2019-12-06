Беларусь и Монголия подписали соглашение о строительстве молочного кластера

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Тумур-Уяа подписали соглашение о сотрудничестве по строительству молочного кластера в Монголии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Стратегией правительства Монголии предусмотрено создание молочного завода общей мощностью 100 т молока в сутки и молочно-товарных комплексов на 600 голов с замкнутым циклом воспроизводства. Заказчиком проекта выступает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии", - рассказали в пресс-службе.

В качестве генподрядчика определено РУП "Белстройцентр", проектировщиками молочного завода и молочно-товарных ферм выступят ОАО "Институт "Белгипроагропищепром" и ОАО "Институт Гомельагропромпроект". А поставщиком оборудования для молочно-товарных комплексов будет ОАО "Гомельагрокомплект".

Для разработки технического задания проекта создана совместная рабочая группа. В состав белорусской части включены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также проектировщики и поставщик оборудования.-0-