Беларусь и Монголия провели заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве промышленности сегодня в формате видеоконференции прошло заседание шестой совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.
Сопредседателем комиссии с белорусской стороны выступил министр промышленности Петр Пархомчик, с монгольской - министр развития дорог и транспорта Лувсангийн Халтар.
"Во время приветственных выступлений глав ведомств и послов двух стран озвучены итоги выполнения ранних договоренностей, зафиксированных протоколом пятого заседания совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на 2019-2021 годы", - сказал Олег Слепченко.
По его словам, среди основных экспортируемых из Беларуси в Монголию товаров пищевые продукты и карьерная техника.
Представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси обсудили с монгольскими коллегами актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
По итогу заседания стороны синхронно подписали итоговый протокол заседания комиссии, который затрагивает почти все актуальные вопросы белорусско-монгольской повестки дня.-0-