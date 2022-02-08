Беларусь и Нигерия заинтересованы в реализации проектов в сферах АПК, машиностроения и энергетики

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Нигерия заинтересованы в реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, машиностроения и энергетики. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Абдуллахи Ибаиквалом Шеху, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Абдуллахи Ибаиквал Шеху и Владимир Улахович во время встречи. Фото БелТПП

В ходе встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества белорусского и нигерийского бизнеса, перспективы реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, машиностроения, энергетики. Также участники переговоров обсудили возможности организации двусторонних мероприятий, в том числе онлайн-встречи деловых кругов, презентации торгово-экономического потенциала Нигерии для представителей белорусского бизнеса, а также встреч и форумов в рамках крупных международных выставок в Беларуси и странах Африканского континента.

Председатель БелТПП пригласил посла и деловые круги Нигерии принять участие в третьем Белорусско-Африканском экономическом форуме, который планируется провести в Каире в мае текущего года.-0-