Беларусь и Норвегия согласовали квоты разрешений на автомобильные грузоперевозки

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осло впервые после семнадцатилетнего перерыва 2-3 апреля состоялось очередное заседание смешанной белорусско-норвежской комиссии по международному автомобильному сообщению. Об этом говорится на сайте посольства Беларуси в Швеции, сообщает БЕЛТА.

Белорусская делегация во главе с начальником управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной обменялась с норвежскими коллегами информацией о двусторонней торговле и ее транспортном обслуживании, обсудила вопросы транспортировки грузов и пассажиров между странами.

"Исходя из обоюдной заинтересованности в дальнейшем наращивании двусторонней торговли, стороны согласовали ежегодные квоты разрешений на автомобильные грузоперевозки. Выработанные комиссией условия максимально благоприятствуют обслуживанию имеющихся и перспективных грузопотоков белорусскими и норвежскими транспортными компаниями при соблюдении самых высоких экологических стандартов", - отметили в посольстве.

Помимо представителей Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и отечественных транспортных компаний, в белорусскую делегацию также вошел посол Беларуси в Норвегии (по совместительству) Дмитрий Мирончик.

Норвегия является ведущим торгово-экономическим партнером Беларуси среди скандинавских стран. В 2018 году белорусско-норвежский товарооборот составил $305,3 млн (темп роста 103,6% в сравнении с 2017 годом). Белорусский экспорт превысил $147,2 млн (рост на 17,5%). В январе-феврале 2019 года рост товарооборота продолжился: он достиг $46,5 млн, что составляет 105% к аналогичному периоду 2018 года. Экспорт в Норвегию увеличился до $27,6 млн (107,9%). Основу белорусских поставок составляют калийные удобрения, рапсовое масло, горячекатаные прутки из нелегированной стали.-0-

Фото посольства Беларуси в Швеции