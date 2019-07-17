17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Травников напомнил, что в начале года делегация Новосибирской области посетила Беларусь. Во время визита было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Горецким районным исполнительным комитетом и администрацией наукограда Кольцово. По его словам, теперь ученые биотехнопарка "Кольцово" и технопарка "Горки" прорабатывают совместные проекты по развитию биотехнологий.

Губернатор Новосибирской области отметил, что при развитии сотрудничества с Беларусью основной акцент делается на укреплении кооперационных связей. Он привел в пример тесные контакты, которые сложились между предприятиями его региона и белорусскими производителями, в том числе Минским автомобильным заводом, БелАЗом и "Белкоммунмашем".

В свою очередь Владимир Семашко обратил внимание на дисбаланс в товарообороте между Беларусью и Новосибирской областью. По его словам, поставки из российского региона значительно превышают белорусский экспорт. Чтобы исправить эту тенденцию, Беларусь предлагает Новосибирской области свою сельскохозяйственную, коммунальную и пассажирскую технику, продукцию агропромышленного комплекса. Особое внимание, по мнению посла, необходимо уделить углублению промышленной кооперации.

Завершая встречу, стороны подписали программу сотрудничества до 2021 года. План мероприятий разработан по итогам визита делегации Новосибирской области в Беларусь в январе этого года, рассказал Андрей Травников журналистам после переговоров с белорусским послом. "План довольно насыщенный: это 39 самых разных мероприятий - научное, гуманитарное сотрудничество, развитие сотрудничества наших промышленных предприятий, совместные инновационные разработки", - отметил губернатор.-0-