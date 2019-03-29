Беларусь и ОАЭ совершенствуют взаимодействие в области налогообложения

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты совершенствуют сотрудничество в области налогообложения. Это предусмотрено протоколом о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения от 27 марта 2000 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Протокол подписали сегодня в Минске министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко и первый замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Кхури. Ожидается, что подписание документа обеспечит совершенствование регулирования налоговых взаимоотношений между двумя государствами и будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению их отношений в экономической области на взаимовыгодных условиях.

Фото Министерства по налогам и сборам

Протоколом, в частности, уточнен перечень налогов, к которым применяется вышеназванное соглашение, расширен перечень учреждений и компаний, для которых предусмотрены налоговые преференции по дивидендам. Также расширяется перечень вопросов, по которым налоговые органы вправе обмениваться информацией в целях обеспечения полноты уплаты налогов и предотвращения налоговых нарушений. Так, налоговые органы смогут получать информацию от банков, финансово-кредитных учреждений иностранных государств, а также от всех иных лиц, обладающих необходимой информацией.

Кроме того, стороны урегулировали порядок обложения доходов от отчуждения акций компании в тех случаях, когда более 50% стоимости активов компании составляет недвижимое имущество. В этом случае налог на доходы будет взиматься в том государстве, где расположено недвижимое имущество. (Однако это не распространяется на доходы от продажи акций на указанных в протоколе фондовых биржах.)

Документ вступит в силу с первого дня второго месяца, следующего за датой получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.-0-