Беларусь и Орловская область намерены расширять промкооперацию

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Орловская область намерены углублять промышленную кооперацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи посла Владимира Семашко с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

"Стороны обсудили вопросы дальнейшего экономического сотрудничества Беларуси и Орловской области, - отметили в пресс-службе. - Перспективным направлением является углубление промышленной кооперации между белорусскими и предприятиями Орловской области, в том числе в связи с проводимой реформой отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России".

Фото посольства Беларуси в России

Стороны договорились о разработке совместных предложений в программу Союзного государства в сфере сельского хозяйства, обсуждались вопросы поставок племенного скота, сотрудничества в развитии селекционной работы. Важным направлением взаимодействия также является участие белорусских строительных организаций в возведении социальных объектов в регионе.

"На протяжении многих лет Беларусь остается надежным деловым партнером Орловщины, - сказал Андрей Клычков. - Более того, в последние годы она серьезно упрочила позиции одного из ключевых внешнеэкономических партнеров региона. В январе-июне 2019 года внешнеторговый оборот Орловской области с Беларусью на 9,2% превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил $33,1 млн".-0-