Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с советником премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям в статусе федерального министра, сопредседателем совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Абдулом Разаком Давудом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили подготовку к шестому заседанию совместной комиссии.

Отдельное внимание было уделено запланированным в ближайшее время мероприятиям, в том числе организации национальной белорусской экспозиции и бизнес-форума на промышленной выставке в Карачи 16-18 ноября.

"Подтверждена взаимная заинтересованность содействовать увеличению двустороннего товарооборота и развитию экономической кооперации Беларуси и Пакистана", - отметили в МИД.-0-