Беларусь и Пакистан планируют реализовать совместные проекты в области сельского хозяйства

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня завершился четырехдневный визит в Пакистан представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пакистане.

В состав делегации вошли ведущие эксперты главного аграрного ведомства Беларуси, а также таких организаций НАН, как Институт мясо-молочной промышленности, НПЦ по животноводству, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. Члены белорусской делегации провели переговоры в профильных пакистанских ведомствах, в том числе в Министерстве продовольственной безопасности и исследований Пакистана, Пакистанском совете по сельскохозяйственным исследованиям, а также Академии наук Пакистана.

Центральными темами обсуждения стали вопросы обмена и совершенствования технологий в области животноводства, растениеводства, производства и переработки молока, строительства теплиц, а также механизации сельского хозяйства. Достигнута принципиальная договоренность о подборе нескольких проектов в обозначенных сферах для их совместной реализации на территории Пакистана. Стороны договорились сверить часы по этому вопросу во время шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в Исламабаде 6-7 марта 2019 года.

Стороны также отметили важность практического обмена информацией в области продовольственной безопасности в качестве одного из перспективных направлений на ближайшее время. Во время визита в Пакистан белорусскую делегацию лично приняли федеральный министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Махбуб Султан, президент Академии наук Пакистана Касим Хан, а также председатель Совета по сельскохозяйственным исследованиям Пакистана доктор Юсуф Зафар. Министру было передано официальное приглашение на международный сельскохозяйственный форум "Белагро-2019", который пройдет в Минске летом.

Кроме того, президенту Академии наук Пакистана передано приглашение председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова посетить Беларусь с визитом в 2019 году. Приглашение принято пакистанской стороной.-0-