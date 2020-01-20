Беларусь и Пакистан проведут заседание комиссии по сотрудничеству в области науки

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан в первой половине 2020 года проведут заседание совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Данный вопрос обсуждался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Ермоловича с Федеральным министром науки и технологий Фавадом Хуссейном Чодри. Белорусский дипломат передал ему письмо ГКНТ с приглашением посетить Минск с рабочим визитом для проведения заседания данной совместной белорусско-пакистанской комиссии. Стороны рассмотрели возможное наполнение программы визита, включая посещение Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Собеседники также обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанского сотрудничества в сфере науки и технологий. Речь шла о совместных профильных проектах, предложенных для реализации по итогам конкурса, проведенного в 2019 году Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Пакистана.

Была отмечена обоюдная заинтересованность в обмене передовым опытом и развитии конкретного практического взаимодействия между Беларусью и Пакистаном в сферах механизации сельского хозяйства, зондирования земли, био- и медицинских технологий, медоборудования, робототехники, создания совместных предприятий для продвижения продукции на рынки третьих стран.-0-