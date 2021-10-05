5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан рассматривают возможность создания сборочного производства белорусских тракторов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на открытии пятого заседания белорусско-пакистанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня проходит большое мероприятие и, конечно, такие встречи деловых кругов влияют и на объем нашего товарооборота, и на экспортные поставки, что для нас очень важно. Прошлый год не был очень показателен в силу понятных причин, но в этом году у нас очень хорошая динамика, например, темп роста экспорта по итогам шести месяцев составил 163%. Я думаю, что и по итогам года у нас будут хорошие результаты, потому что потенциал у сотрудничества огромный", - отметил руководитель БелТПП.

Владимир Улахович сообщил, что ежегодно Пакистан импортирует продукции примерно на $47 млрд, и Беларусь, по его мнению, в этом плане может быть для Пакистана очень важным партнером. "Тем более на этом рынке хорошо знают нашу технику, в частности трактор "Беларус". И сегодня обсуждается вопрос создания большого сборочного производства белорусских тракторов. Речь идет о том, чтобы в Пакистане собирать 10 тыс. тракторов в год, этот проект сегодня в работе и предварительно документы подписаны. В сфере фармацевтики видится возможность создания совместных производств и, конечно, по производству продуктов питания", - рассказал председатель палаты.

По информации Владимира Улаховича, сегодня в мероприятии принимают участие более 60 компаний из Пакистана. "Сам факт их приезда в условиях ограничений, связанных с COVID, очень показателен. Они представляют 10 основных отраслей, среди них химическая промышленность, фармацевтика, текстильная отрасль, производство продуктов питания, строительство, транспортная сфера, логистика, туризм и другие. Это очень широкий перечень отраслей, по которым мы могли бы сотрудничать", - считает он.

От белорусской стороны в мероприятии принимают участие представители около 100 предприятий и компаний.-0-