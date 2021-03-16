Беларусь и Пакистан усилят сотрудничество в промышленной и научно-технической кооперации

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 16 марта встретился с федеральным министром промышленности и производств Пакистана Мухаммадом Хамадом Азхаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

На встрече стороны обсудили актуальное состояние и перспективные направления взаимодействия Беларуси и Пакистана в сфере промышленности. Особое внимание собеседники уделили вопросам проведения третьего заседания совместной рабочей группы по промышленности, а также подготовке к подписанию дополненного межправительственного соглашения о сотрудничестве в области промышленной и научно-технической кооперации.

Посол Беларуси также передал Мухаммаду Хамаду Азхару приглашение от имени министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика посетить нашу страну с визитом.-0-