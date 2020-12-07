Беларусь и Пакистан - за укрепление отношений в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович встретился с Президентом этой страны Арифом Алви по случаю завершения своей дипломатической миссии. Во время встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию сотрудничества, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Андрей Ермолович и Ариф Алви обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая проведение первоочередных значимых мероприятий двусторонней повестки дня. Президент Пакистана отметил, что за последние годы заложен прочный фундамент во всех без исключения сферах сотрудничества между двумя странами, расширена договорно-правовая база, созданы необходимые эффективные механизмы для межведомственного взаимодействия.

"Во время встречи особое внимание было уделено необходимости дальнейшего укрепления отношений в таких важных для стран областях, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и профессионально-техническое образование", - рассказали в посольстве.

Как сообщалось, в ноябре Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом в Пакистан Андрея Метелицу. До этого он руководил главным договорно-правовым управлением МИД.

В январе-октябре товарооборот между странами достиг почти $42 млн. При этом белорусский экспорт составил $28,2 млн (104,9% к аналогичному периоду прошлого года), импорт - $13,5 млн (102,1%).-0-