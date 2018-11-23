Беларусь и Панама обсудили пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Панама обсудили состояние взаимного торгово-экономического сотрудничества и пути его интенсификации. Об этом шла речь в ходе рабочего визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Панаму, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"На переговорах в Министерстве торговли и промышленности и торгово-промышленной и сельскохозяйственной палате стороны обсудили нынешнее состояние белорусско-панамского торгово-экономического сотрудничества, пути его интенсификации, включая взаимное участие в тематических выставках, установление прямого сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран, содействие в развитии контактов между деловыми кругами Беларуси и Панамы", - отметили в ведомстве.

Также состоялась встреча Евгения Шестакова с заместителем министра иностранных дел Панамы Марией Луизой Наварро. Сторонами обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах, взаимодействие в международных организациях.

Заместитель министра иностранных дел посетил штаб-квартиру Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО) и встретился с его председателем Элиасом Кастильо. Рассматривались перспективы участия белорусской стороны в работе ПАРЛАТИНО, а также использование площадки организации для продвижения национальных интересов Беларуси в Латиноамериканском регионе.-0-

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