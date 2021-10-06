Беларусь и Пермский край заинтересованы сотрудничать в нефтегазовом секторе и промышленности

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пермский край заинтересованы в расширении сотрудничества в нефтегазовом секторе и промышленности. Об этом шла речь во время круглого стола с участием представителей белорусских и пермских предприятий и организаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт минского отделения БелТПП.
"Стороны рассмотрели возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пермского края в нефтегазовом секторе и промышленности. После выступлений и презентаций состоялись более детальные двусторонние переговоры", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения БелТПП Ирина Иванова, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Вероника Бажгина и представители 10 белорусских и пермских предприятий.
Помимо встреч на базе Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты пермские предприниматели провели двусторонние переговоры на предприятиях Минска, Могилевской и Гомельской области, а также переговоры в формате видеоконференций с предприятиями Гродно и Новополоцка.-0-