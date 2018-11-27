Беларусь и Польша будут сотрудничать в области конкурентной политики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и президент польского ведомства по вопросам конкуренции Марек Никчал 26 ноября подписали в Варшаве меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики и защиты прав потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В этот день состоялось пятое заседании совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством Владимира Колтовича и министра предпринимательства и технологий Польши Ядвиги Эмилевич. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговой и инвестиционной сферах, а также в области сельского хозяйства, транспорта, финансов, страхования, развития малого и среднего предпринимательства.

По итогам заседания меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества подписали Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Польское агентство инвестиций и торговли. Договор о сотрудничестве заключили Польский авиационный завод и "Белкоммунмаш".

В Варшаве также прошел польско-белорусский бизнес-форум, в котором приняли участие более 50 представителей предприятий продовольственного, строительного, банковского, сельскохозяйственного и других секторов двух стран.-0-

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