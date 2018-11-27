Беларусь и Польша будут сотрудничать в области конкурентной политики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и президент польского ведомства по вопросам конкуренции Марек Никчал 26 ноября подписали в Варшаве меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики и защиты прав потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
В этот день состоялось пятое заседании совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством Владимира Колтовича и министра предпринимательства и технологий Польши Ядвиги Эмилевич. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговой и инвестиционной сферах, а также в области сельского хозяйства, транспорта, финансов, страхования, развития малого и среднего предпринимательства.
По итогам заседания меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества подписали Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Польское агентство инвестиций и торговли. Договор о сотрудничестве заключили Польский авиационный завод и "Белкоммунмаш".
В Варшаве также прошел польско-белорусский бизнес-форум, в котором приняли участие более 50 представителей предприятий продовольственного, строительного, банковского, сельскохозяйственного и других секторов двух стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.407 BYN
|2.407 BYN
|2.418 BYN
|USD
|2.1174 BYN
|2.128 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.1852 BYN
|3.186 BYN
|3.2 BYN