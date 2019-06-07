7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь и Польша договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы верхней палаты парламента, инициаторами выступили маршал Сената Польши и маршал Подляского воеводства. Речь идет о программе, которая будет решать вопросы не только трансграничных проектов, но и образовательных, коммерческих. "Я думаю, что у нас хорошая перспектива, и мы в этом плане, безусловно, будем прирастать и товарооборотом, и человеческими контактами, и молодежными проектами", - сказал Михаил Мясникович.

Он напомнил, что действие программ, в реализации которых участвуют Беларусь и Польша, в том числе программ трансграничного сотрудничества, завершается в 2020 году. "Это программы фактически Евросоюза, Беларуси и Украины, - заметил спикер. - И мы договорились, чтобы уже в этом году приступить к подготовке новой программы после 2021 года". Реализовать ее стороны планируют до 2027 года. При этом Михаил Мясникович выразил надежду, что программа будет более насыщенной, чем предыдущие.

Председатель Совета Республики отметил высокий организационный уровень форума, а также большое внимание к мероприятию со стороны польских и белорусских бизнесменов. "Это говорит о том, что интерес для взаимной торговли, инвестиционной, научной, образовательной деятельности между нашими странами постоянно возрастает", - подчеркнул он.

Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" проводится в 22-й раз. Участие в нем принимают более 500 бизнесменов двух стран. На пленарном заседании рассматривались вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Работают три секции: "Межрегиональное сотрудничество и развитие", "Логистические услуги. Создание благоприятного климата", "Информационные технологии". Программа форума предполагает также переговоры между представителями белорусских и польских предприятий и организаций. -0-