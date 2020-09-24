Беларусь и Республика Корея готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете по итогам встречи председателя ГТК Юрия Сенько с послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёлем.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия. В частности, особое внимание было уделено степени готовности к подписанию соглашения между правительствами Беларуси и Республики Корея о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. В данный момент проект документа находится в обоих государствах на стадии проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", - рассказали в ГТК.

По завершении встречи корейская сторона передала таможенной службе Беларуси костюмы для защиты от коронавирусной инфекции.-0-

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