Беларусь и Республика Корея имеют хорошую основу для активизации IT- контактов - Пак Чжи Ен

1 июня, Сеул /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея имеют хорошую основу для активизации IT- контактов. Такую точку зрения корреспонденту БЕЛТА выразила начальник отдела Центральной Европы Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Чжи Ен.

Она отметила важность развития белорусско-корейских отношений. Представитель МИД отдельно коснулась двустороннего экономического сотрудничества. Пак Чжи Ен обратила внимание на высокий уровень развития в нашей стране промышленности, науки и технологий и имеющийся потенциал для взаимного сотрудничества по этим направлениям. "Поскольку обе страны являются важными IT- государствами, существует возможность активного взаимодействия на этой основе", - убеждена представитель внешнеполитического ведомства.

Пак Чжи Ен подчеркнула, что уже имеются позитивные примеры в данном плане. Так, созданы и успешно действуют белорусско- корейские центры сотрудничества в области информационных технологий.

В числе перспективных направлений в МИД Республики Корея назвали контакты с Беларусью в области электронного правительства и электронной торговли.-0-