Беларусь и "Росатом" прорабатывают новые направления сотрудничества

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и госкорпорация "Росатом" прорабатывают новые направления сотрудничества. Об этом рассказал сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, выступая на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

В частности, прорабатываются проекты по созданию на базе Национальной академии наук Беларуси совместного центра ядерных и научных исследований, созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, рассматриваются возможности реализации совместных проектов в сфере квантовых технологий и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии.

"Партнерство будет развиваться и с другими российскими компаниями и организациями, в том числе в сфере научно-технического сопровождения эксплуатации БелАЭС и продления ее срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе, предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом", - добавил Михаил Михадюк.

Перспективным он назвал сотрудничество Беларуси и России в рамках проектов по строительству атомных станций и их объектов в третьих странах. Белорусские специалисты имеют необходимую компетенцию и опыт для участия в таких проектах. "Наш опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. Со стороны этих стран и "Росатома" есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров", - подчеркнул замминистра.-0-