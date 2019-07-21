Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года - Крутой

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала
"У нас получилось обсудить все запланированное на встрече в Санкт-Петербурге. Состоялся откровенный и честный разговор в присутствии глав государств (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Прим. БЕЛТА). Эксперты доложили по всем направлениям, какого прогресса удалось достичь, где остались какие-то болевые несогласованные вещи. Президенты высказали свое мнение абсолютно по всем вопросам. Появилось несколько новых инициатив, и мы в ближайшее время с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы интеграции дальше упаковать, - сказал Дмитрий Крутой. - Обсуждение идет довольно конструктивное, и более 80% программы согласовано на данный момент. Самое главное, что мы выработали общий концепт, общий подход ко всей работе: это дорожные карты к ноябрю, унифицированное законодательство к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года".
Он уточнил, что речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках. "Смысл в том, чтобы предприятие (неважно, где оно зарегистрировано - в России или Беларуси) работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. Унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков", - отметил министр.
"Концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы наши текущие вопросы (цена на газ, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования наших промышленных товаров, снятие ограничений на доступ белорусской сельхозпродукции на российский рынок) не оставались где-то в стороне, а были упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно. Мы к декабрю текущего года - к 20-летию Союзного государства - должны подойти с действительно значимыми результатами, чтобы могли сказать всему обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции", - подчеркнул Дмитрий Крутой.-0-
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