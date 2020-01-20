20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть", - сказали в пресс-службе. Детали договоренностей не сообщаются.

Что касается перспективы дальнейших переговоров, отмечено, что стороны регулярно ведут диалог на уровне специалистов.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-