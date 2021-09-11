11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия к июлю 2022 года определят принципы работы объединенного рынка газа. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"К 1 июля следующего года мы должны определить принципы, как будет функционировать объединенный рынок газа Беларуси и России, по какому принципу будет формироваться цена на природный газ для Беларуси, чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу", - сказал Роман Головченко.

В согласованных 28 союзных программах четыре документа посвящены энергетике: есть программы по формированию общих рынков газа, нефти и электроэнергии, еще одна программа посвящена атомной энергетике.

Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Сейчас Беларусь платит $128,5 за тысячу кубометров российского газа, в то время как на европейском рынке цена на него сейчас существенно выросла и достигает $650. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.-0-