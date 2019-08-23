Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в СГ в сентябре - Румас

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня журналистам после доклада у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенту было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать. Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов, - отметил Сергей Румас. - У правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией".

"Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу", - добавил премьер-министр. После парафирования текст программы будет опубликован. "Чтобы общественность могла ознакомиться с ним и снять какие-то опасения, которые есть сегодня в прессе по поводу содержания этой программы действий", - сказал Сергей Румас.

В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября, сказал Сергей Румас. "Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия - причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования", - пояснил он. Это нужно, чтобы предприятия могли на создаваемом общем рынке конкурировать в равных условиях.

По его словам, встречи с органами госуправления показывают, что большинство предприятий готовы конкурировать при создании равных условий с российскими партнерами. У некоторых предприятий и секторов такой общий рынок вызывает озабоченность, однако, как уточнил Сергей Румас, в программе действий и дорожных картах заложены переходные периоды, которые дадут возможность этим предприятиям адаптироваться.

"В любом случае наша долгосрочная цель - это повышение конкурентоспособности предприятий. Только тогда они могут в долгосрочном периоде работать эффективно и иметь будущее", - резюмировал глава правительства.

Что касается работы в Евразийском экономическом союзе, то глава государства был проинформировал о результатах последнего Евразийского межправсовета в Кыргызстане. В частности, там в очередной раз рассматривались вопросы о едином алкогольном рынке ЕАЭС и распределение ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран евразийской пятерки. По этим вопросам главе государства была доложена позиция правительства. Президент часть подходов одобрил, по части вопросов правительство предоставит дополнительную информацию для принятия соответствующих решений.-0-