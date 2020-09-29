29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашения и контракты на более чем $700 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Между правительством Беларуси и регионами России подписано семь соглашений о сотрудничестве Подписаны соглашения между правительствами Беларуси и Башкортостана, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Коми, Самарской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрацией Курской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

"Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую $700 млн. Подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере", - сказал Роман Головченко.

Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Республике Беларусь поддержку. Программа форума в этом году включала пять тематических секций, белорусско-российский молодежный форум, экспертную сессию высокого уровня, совместное заседание деловых советов, заседание межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.

Сегодня на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме. "В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - отметил Роман Головченко.-0-

Беларуси и России нужно возобновлять нарушенные пандемией связи - Головченко "По сути, ничего не мешает (развитию отношений Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА). Дело в том, что необходимо выстраивать диалог, необходимо возобновлять связи, которые были не прерваны, но немного интенсивность их сократилась с марта в силу известных событий с пандемией", - отметил Роман Головченко.