Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером прошла 16 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

"Обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году. Встреча прошла в конструктивном ключе", - проинформировали в пресс-службе.

Цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-