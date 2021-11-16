Беларусь и Россия обсудили унификацию регулирования транспортного рынка

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси во главе с первым заместителем министра Алексеем Ляхновичем принимает участие в XV Международном форуме и выставке "Транспортная неделя - 2021" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"С представителями руководства Министерства транспорта России проведены экспертные консультации. Также состоялась встреча Алексея Ляхновича со статс-секретарем - заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым. Стороны обсудили вопросы реализации союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка двух государств", - рассказали в пресс-службе.

Форум представляет собой площадку для обсуждения вопросов развития транспортно-логистического комплекса, которая способствует привлечению инноваций, инвестиций и росту объема международных перевозок. Это ряд отраслевых конференций и панельных дискуссий, посвященных цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, в том числе автономному судовождению, влиянию пандемии на мировой транспорт и зеленой повестке транспортной отрасли.-0-